英为吸引中国游客推出景点中文译名：高富帅街

哈通社阿斯塔纳2月16日电，据中新网援引英国媒体15日报道，英国推出景点最新中文译名，希望以此吸引中国游客。伦敦的萨维尔街(Savile Row)是"高富帅街"，高耸入云的碎片大厦(Shard)是"摘星塔"，运动员身穿方格呢短裙投入比赛的苏格兰高地运动会(Highland Games)是"高原勇士大会"。这些都取自今日出炉的101个英国景点的新的中文名称。

报道称，英国旅游局(VisitBritain)试图用地道的中文来装点英国最受喜爱的景点，作为一场吸引更多中国游客的宣传活动的一部分。 迄今英国在吸引中国游客方面表现落后，部分原因是因为游客必须另行获得英国签证，而不能使用涵盖欧盟申根区成员国的共同签证，后者让海外游客在竞争的热门旅游目的地(如法国、意大利和西班牙)自由流动。 英国旅游局的目标是提高来自中国游客的收入，从2013年的4.92亿英镑增至2020年的10亿英镑。中国游客每次访英的人均支出达到2508英镑，远高于海外访英游客总体人均640英镑的支出。 "中国是一个不同的国家，有不同的语言，英国的名称对中国人不一定有任何涵义，"英国旅游局海外运营总监蒋骆宾(Robin Johnson)表示。"这(场宣传活动)力求给这些景点注入生命力。我们需要表达温暖和欢迎之意，这对中国游客极为重要。" 这些名称是由数百万中国社交媒体用户在过去10周期间提议的，提议的名称总数达到1.3万个。这些提议随后通过英国旅游局中文网站上的一个投票过程，筛选为101个景点中每个景点3个入围名称。 命名投票中，得票最多的赢家有15177票，他把拥有欧洲最长地名的威尔士村子 Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch译成"健肺村"，因为单单是说出这个村名就需要有强大的肺功能。 在风景如画的多塞特郡(Dorset)，旅游业高管为选取裸身的塞那阿巴斯巨人像(Cerne Abbas Giant)的中文名称伤透脑筋，入围的名称包括：大力时尚男、一丝不挂巨人像和大白裸奔者。