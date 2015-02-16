新疆钢铁产能过剩 中亚或将成为产能转移地

哈通社阿斯塔纳2月16日电，据中国钢铁之家网15日报道，目前，部分中国新疆钢企现金流面临严重短缺，正常的生产经营难以为继，大部分企业已全线停产或者半停产。高库存、低价格、半停产，已经成为新疆钢企的无奈选择。

2015年1月20日，中国新疆自治区十二届人大三次会议《政府工作报告》指出，将巩固传统产业优势，化解过剩产能，严格控制新增产能，坚决淘汰落后产能。

2014年，由于产能严重过剩、产能利用率低、建筑钢材价格国内市场最低，新疆钢铁企业的经营状况不断恶化，出现了前所未有的巨大亏损，亏损总额达60亿元，效益远远低于中国国内钢企的平均水平。据了解，目前，部分新疆钢企现金流面临严重短缺，正常的生产经营难以为继，大部分企业已全线停产或者半停产。高库存、低价格、半停产，已经成为新疆钢企的无奈选择。

深陷产能过剩"泥潭"

目前，中国钢铁业已经进入全面过剩的发展阶段。虽然2014年钢铁企业通过加强管理、对标挖潜、强化营销等措施，特别是在原燃料价格大幅下跌的助推下，盈利水平明显提高，但是，新疆钢市是中国钢铁业的价格洼地，其原因除了市场供大于求的供需矛盾以外，还受到新疆市场相对封闭的影响。

据了解，受中国国内经济形势的影响，2014年，新疆支柱产业和地区经济增速降低，铁路运价持续上涨，周边国家货币贬值，疆内房地产行业持续低迷，部分项目特别是政府工程不同程度地延期，房屋新开工面积与竣工面积都有不同程度的萎缩，特别是严峻的维稳形势给疆内的投资和建设带来了严重影响。

在下游消费环节，2014年新疆建筑钢材消费量比2013年下降了9%。与之相对应的是，前几年疆内钢铁行业的盲目扩张，和各个钢厂都控制不住生产的冲动，导致了建筑钢材库存不断增高。为回笼资金，疆内钢材市场呈现竞相压价甚至以低于成本价销售的恶性竞争局面，最终使得新疆钢材价格跌至中国最低。

从产能利用率来看，新疆钢铁产能已达到了近2500万吨，但是产量并未有大幅度增加。2014年，新疆的粗钢产量为1213.39万吨，比2013年减少63.38万吨，产能利用率不足50%，远低于中国全国的平均水平，处于严重不景气状态。

在原料采购方面，新疆矿山由于处在高寒、大漠环境，受交通运输不便、矿石品位低等因素制约，开采成本较高，无力与价格不断走低的进口矿竞争。加之钢厂大幅度减产、停产，使得新疆的大部分铁矿被迫停产。

好在2014年新疆黑色金属冶炼和压延加工业的固定资产投资下降了38.2%，这为新疆化解钢铁产能过剩、完成节能减排目标任务，起到了重要的基础和先导作用。

产能转移势在必行

近年来，新疆钢铁产能的严重过剩一直是中国关注的热点问题。化解钢铁产能过剩矛盾，促进新疆钢铁产业的健康发展，不仅能够促进新疆经济的健康发展，而且能够为树立良好的新疆外部形象加分。实际上，在积极探索化解钢铁产能过剩问题的同时，新疆自治区政府也在特殊政策上开始向钢铁倾斜，如疆内铁路运费的下调、出疆钢材的运费补贴、开通向西出口钢材的"西行班列"等。

专家称，新疆地区过剩的钢铁产能，部分是近几年各级政府招商引资而来的，许多企业也是抱着产业援疆的巨大热情而来的。如今，过剩的近千万吨产能投资，耗费几百亿元巨资，无论是对当地国有企业还是民营企业来说，都是一笔巨额负担。因此，妥善处理产能过剩问题，新疆自治区政府应该担当更多的责任，不能任其自生自灭。相关专家说，化解新疆自治区的钢铁产能过剩，可以有多种方式，如推动跨地区、跨所有制和区域内兼并重组。又如，实施企业技术改造，优化产业结构和区域布局，实现结构调整和转型升级。对于不符合规范条件的企业，综合运用经济、法律和必要的行政手段，逐步压缩其生存空间，迫使其退出市场，促进化解钢铁过剩产能。此外，还可以利用新疆的地理地缘优势，积极走出去，努力开拓中亚地区的国际市场。

相关专家说，中国目前正在大力调整经济结构，钢铁产业向外转移势在必行。世界各国经济发展的成功经验证明，将技术上成熟的现有产能成套向外转移，符合产业区位转移和推动经济转型的客观规律。而中国丝绸之路经济带的建设，将助力新疆钢企走出去，从而化解疆内产能过剩的危机。

当前，中亚国家正处于快速发展的时期。一方面，中亚五国近年来城镇化进程速度加快，配套的基础设施建设对钢材的需求量较大;另一方面，如果中亚地区能够承接中国的钢铁产业，不仅可以帮助其国内的经济建设，还能减少贸易逆差。同时，钢铁及其上游产业属于劳动密集型产业，在中亚国家发展能够解决当地突出的就业问题。因此，中国钢铁产业向中亚转移，对于扩大中亚经济规模、优化经济结构、改善民生都具有十分重要的意义。实际上，众多中亚国家，在主观上都十分乐于承接中国的钢铁产业转移。