乌克兰危机：政府军与亲俄武装错过撤走军火期限

哈通社阿斯塔纳2月17日电，据BBC报道，乌克兰新停火协议生效两天再呈拉倒迹象，基辅政府与东部亲俄罗斯武装并未按照协议所定的死线开始从战区撤走重型武器。

根据上周达成的新明斯克协议，双方原本应在星期一（2月16日）开始撤退，以形成50至140公里宽的缓冲区。但至星期二（17日）零时双方仍无动静。 基辅政府称，铁路枢纽重镇德巴尔切夫被亲俄武装包围，除非该处停战，否则政府军不会撤走；亲俄武装称停火协定不适用于德巴尔切夫，但愿意开辟安全通道让政府军撤走。 美国、法国和德国纷纷对战斗持续表达关切，美国要求德巴尔切夫交战双方立即停火，并称正监测一批俄国军备正被运往德巴尔切夫的消息。 乌克兰政府军指挥官称，亲俄武装自星期天（15日）凌晨以来已经发动过112次攻击，大部分都是针对德巴尔切夫。此外，也有官员称港口城市马里乌波尔附近发生战斗。 乌克兰军方发言人李森科接受路透社采访时表明，除非亲俄武装停火，否则基辅没有理由撤走军备。 亲俄武装则指责政府军轰炸顿涅茨克机场。亲俄"顿涅茨克人民共和国""国防部长"科诺诺夫说，只有他们确信乌克兰已经开始撤走重型装备，他们才有理由撤退。 不过，除了德巴尔切夫与顿涅茨克市，目前报道显示其他交战地区均已实施停火。 另一方面，欧盟对俄罗斯的新一轮制裁开始生效。制裁名单涉及19人，主要为括顿涅茨克和卢甘斯克亲俄政权的官员，但也包括两名俄国副防长和该国知名歌星兼国会议员艾欧斯夫•科布松。