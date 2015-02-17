纳扎尔巴耶夫：哈萨克斯坦铁路系统将成为连接欧亚大陆的重要枢纽

哈通社阿斯塔纳2月17日电，纳扎尔巴耶夫总统今日在会见各国驻哈使节及派驻代表时表示，哈萨克斯坦铁路系统将成为欧亚大陆的重要枢纽。

总统指出，据专家们的预计，到2020年，欧洲和亚洲之间的贸易额的增加将超过60％。为此，哈萨克斯坦也将为此积极努力。今年，"西欧 - 中国西部"国际走廊哈境内的部分将建成，这条总长度2700公里的道路，可使中国到欧洲的汽车货运时间从45天减少至14天。哈萨克斯坦的铁路系统也将成为欧亚大陆的重要枢纽，将使太平洋与里海连接起来，让中国与中亚、西欧国家的联系更加紧密。大家也都是哈萨克斯坦-土库曼斯坦 -伊朗铁路建成通车的见证人。所有这些，都是我们努力把哈萨克斯坦建成区域交通、通讯、商业和金融中心的具体措施。

在为外国投资者提供服务方面，今年哈政府修订和颁布了旨在鼓励外国投资者的新的法规和激励机制。"总的来说，工业创新发展规划、‘光明大道'新经济计划 以及阿斯塔纳世博会的举办 ，所有这些举措都是我国为外国投资者提供的最有利的合作条件，"纳扎尔巴耶夫说。（编译：流沙）