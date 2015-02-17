企业家协会：“光明大道”计划中所有项目均应由国内企业承担建设

哈通社阿斯塔纳2月17日电，（记者阿布阿斯哈尔）全国企业家协会主席阿布莱•穆尔扎阿赫梅托夫今日在国家新闻发布中心举行的记者招待会上表示，"光明大道"经济计划中的所有设施建设均应由国内企业承担，所需建材也应由国内生产企业提供。

穆尔扎阿赫梅托夫说，众所周知，为实施"光明大道"经济计划，国家基金每年将下拨30亿美元。此外，为推动国内企业发展，还将从"达穆"基金下拨1千亿坚戈。根据政府最近对"光明大道"计划的调整，在1千亿坚戈的基础上，还将增拨1千亿坚戈。"达穆"或"巴伊铁列克"基金将列支这笔资金，具体将通过银行进行操作。

穆尔扎阿赫梅托夫表示，在危机时期，我们应致力于保护国内市场，帮助民族企业发展。"因此，不能让国有公司和政府部门的订单外流，应由国内企业承担项目建设。对此，也有相关的方案。目前共有280家公司被列入方案，有意加入的企业数量还在逐渐增多。纳扎尔巴耶夫总统曾指出：‘光明大道'经济计划的所有设施应由我们自己的企业承担建设，项目所需建材也应由我们自己生产。为落实这一指示，我们将同政府一起进行监督，使所有项目均按计划进行，"他说。（编译：吴然 审校：林海）