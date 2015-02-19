北约秘书长呼吁俄罗斯停止支持乌东部民间武装

哈通社阿斯塔纳2月19日电，据新华网消息，北约秘书长斯托尔滕贝格18日呼吁俄罗斯停止支持乌克兰东部民间武装。欧盟国防部长非正式会议当天在拉脱维亚首都里加开幕，欧盟28个成员国的防长以及欧盟外交和安全政策高级代表莫盖里尼等出席会议。

斯托尔滕贝格在会上说，欧盟防长非正式会议是在欧洲安全非常时期召开的，"我们看到，明斯克停火协议没有得到遵守，分裂分子正在使用现代化武器攻击乌克兰在杰巴利采沃的部队，而俄罗斯正在给分裂分子提供重武器支持"。 斯托尔滕贝格呼吁俄罗斯停止支持"分裂分子"，根据明斯克协议从乌克兰东部撤出部队和军事装备。他说，"我支持联合国安理会敦促各方遵守明斯克停火协议的决议"，这是和平解决乌克兰危机的重要手段。 乌克兰政府和一些西方国家指责俄罗斯向乌境内派遣军人，而俄罗斯方面则断然否认所谓俄军进入乌克兰的说法。 乌克兰、俄罗斯、德国和法国4国领导人12日在白俄罗斯首都明斯克就长期政治解决乌克兰危机的综合性措施及乌东部地区停火问题达成协议。"履行明斯克协议的综合措施"包括自15日零时起在乌东部实施全面停火、开始撤离重武器等内容。目前乌东部大部分地区的武装冲突基本停止，但杰巴利采沃地区的冲突仍在激烈进行，停火协议未能得到有效执行。