国际奥委会评估团：阿拉木图有能力举办冬奥会

哈通社阿斯塔纳2月19日电，据新华社消息，国际奥委会评估团主席亚历山大•茹科夫18日在此间表示，经过对阿拉木图5天的实地考察，评估团认为阿拉木图完全有能力在2022年成功举办冬奥会。但身为国际奥委会委员的茹科夫同时强调，影响委员们投票的因素有很多，评估报告只是一个技术层面的参考。

国际奥委会评估团当天下午结束了对阿拉木图的申冬奥考察活动。茹科夫在随后举行的新闻发布会上说，这是一次"内容丰富"、"卓有成效"的访问，通过这次访问，"评估团确信阿拉木图完全有能力在2022年举办一届成功的冬奥会"。 在过去的5天里，阿拉木图冬奥申委就规定的14个主题向国际奥委会评估团作了陈述报告，评估团还实地考察了阿拉木图现有的冰雪场地设施以及规划中的奥运城用地。 茹科夫说，阿拉木图冬奥申委对此次国际奥委会评估团考察活动准备充分，陈述和问答环节都很出色，双方会谈坦诚而高效，此外，阿拉木图迷人的山景以及出色的冰雪场地设施也给评估团留下了深刻印象。 当有记者问阿拉木图申冬奥存在哪些挑战及风险时，茹科夫表示他现在不能作答，等到6月份评估报告正式公布时一切自然就都清楚了。 茹科夫随后还强调说，决定奥运会举办权归属的是100多名国际奥委会委员，影响他们投票给谁的因素有很多，评估团的技术报告仅仅是一个参考。 在当天的新闻通气会上，茹科夫还证实，阿拉木图冬奥申委已提出将高山速降和大回转比赛场地从琼布拉克滑雪场移至套公园滑雪场。阿拉木图奥申委副主席安德烈•克柳科夫解释称，这一变动主要是应国际滑雪联合会的要求，一来高山速降、大回转等比赛将可与障碍滑雪在同一个滑雪场进行，二来也可以节省约100万美元的改造琼布拉克滑雪场的开支。茹科夫和克柳科夫均表示，这样的变动符合奥林匹克2020日程所倡导的"节俭办赛"、"可持续性发展"等理念。 不过，茹科夫表示，这一变动还需获得国际奥委会首肯，阿拉木图冬奥申委可最晚在3月4日前将具体调整方案提交给评估团。 国际奥委会评估团将于3月24日至28日赴北京进行考察，随后根据对这两个城市的考察情况完成一份评估报告，作为国际奥委会委员今年7月投票确定2022年冬奥会举办地的重要依据。（完）