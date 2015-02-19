英国防大臣：俄可能对波罗的海诸国构成威胁

哈通社阿斯塔纳2月19日电，据BBC报道，英国国防大臣迈克尔•法伦警告说，俄国对波罗的海沿岸几个前苏联加盟共和国的稳定构成"近在眼前的真实威胁"。

他对英国《泰晤士报》和《每日电讯报》记者表示，他对俄国总统普京向拉脱维亚、立陶宛和爱沙尼亚施加压力感到担忧。 这三个国家现在都已加入北约。 做好准备 法伦在前往塞拉利昂视察帮助对抗埃博拉病毒的英军的飞机上对随行记者做出上述表示。 他说，他对普京"感到担心"，担心俄国可能会用类似于在乌克兰使用的手段来破坏这些国家的稳定。 他说，北约必须准备以"任何必要的形式"对抗来自俄国的侵犯。 他补充说，"北约正在为此作准备。" 此前，英国首相卡梅伦表示，俄国假如不停止破坏乌克兰稳定，则今后"许多年"都将为此付出经济和金融代价。 不是冷战 莫斯科始终否认帮助乌克兰东部亲俄武装，但国际间不断指责它向冲突地区派兵、运送武器弹药，并通过宣传工具煽风点火。 卡梅伦说，东乌克兰的反叛力量用的是俄国的火箭弹发射器、俄国的坦克、俄国的大炮，"这些在e-Bay上是买不到的，它们总有出处，它们不是来自任何其他地方，它们就来自俄国，我们知道这一点。" 法伦形容目前的局势不能称为"新冷战"，"温度已经不低了"。 BBC政治事务记者埃莉诺•伽尼埃说，国防大臣发出的警告明白无误，即拉脱维亚、立陶宛和爱沙尼亚等国家可能会步乌克兰后尘，成为俄国支持的攻击的目标。 本月稍早公布的消息称英国将在北约新建快速反应部队中担纲。这支部队里将包括1000名英军将士。 据称此举旨在威慑北约视为来自俄国的威胁，让波罗的海诸国安心。