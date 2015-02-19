乌克兰决定向联合国和欧盟发部署维和使团呼吁书

哈通社阿斯塔纳2月19日电，据央广网消息，乌克兰总统波罗申科当地时间18日21时主持召开国家安全和国防委员会会议。他在会上提议讨论邀请联合国维和使团的问题，并表示由欧盟派遣维和警察将是最有效和最佳的安全保障。波罗申科前不久曾经否决请国际维和部队进驻乌克兰冲突地区的设想。但是由于新的停火协议没有得到全面落实，局部地区武装冲突仍很严重，乌克兰方面作出了新的决定。在明斯克停火协议生效后，顿涅茨克的杰巴利采沃成为乌东部最混乱的地方。

17日，杰巴利采沃的紧张局势加剧，政府军和顿涅茨克、卢甘斯克民间武装联军爆发激烈战斗，到当天下午，民间武装称杰巴利采沃的大部分地区都处他们的控制之下。乌克兰东部特别行动指挥部也证实了这一消息，并表示不会放弃突围。然而，18日，乌克兰政府方面突然宣布在完成全部既定任务后，政府军已开始有组织、有计划地撤离杰巴利采沃市，并将所有武器装备、坦克、装甲车辆、自行火炮等同时撤走。 18日晚些时候，顿涅茨克民间武装力量副司令巴苏林在记者会上表示，杰巴利采沃已经完全由民间武装的部队所控制。 巴苏林表示，政府军只有部分零散部队还留在城市南部，并试图发起抵抗。民间武装正在市内展开清查行动。对于自愿缴械投降的军人，将通过民间武装开设的绿色通道很快返回家乡。此外，巴苏林还宣称，民间武装已经开始单方面执行"将重型武器撤离冲突区"的约定，不过，也有消息称，民间武装计划将武器转往杰巴利采沃方向。