美国务院称每日遭数千次网袭 涉乌危机邮件遭窃

哈通社阿斯塔纳2月22日电，据参考消息网22日报道，美国一位高级官员称，美国国务院每天遭到数千次网络攻击，但她拒绝证实2014年11月曾侵入国务院计算机系统的黑客仍然潜伏在这一网络中。

据法新社2月20日报道，美国国务院女发言人珍•普萨基说："我们拥有强有力的安全措施来保护我们的计算机系统和我们的信息，包括对不设密的开放网络系统的准入。"但是她承认，对数目日益增多的政府和私营机构的黑客攻击正在变得越来越复杂。

普萨基说："我们每天成功地应对数千次攻击，我们是与其他相关政府部门合作对付这些攻击的。"

法新社援引美国《华尔街日报》的报道称，在2014年11月份的黑客入侵迫使国务院关闭其不保密的电子邮件网络3个月之后，政府仍未能把这些黑客从系统中清除出去。

消息人士对这家报纸称，"每次调查人员发现某个黑客工具并将其封堵后，入侵者就会稍作调整，试图避开防御"。他们告诉该报，最早的那次攻击似乎与俄罗斯政府有关，黑客们窃取了涉及乌克兰危机的国务院电子邮件。

普萨基拒绝证实或披露任何细节，她只是说："我们每天致力于抵抗这些袭击，并采取很多的措施。"

《华尔街日报》的报道是在美国总统奥巴马在斯坦福大学主持召开一个网络安全峰会一周之后出现的。奥巴马在那次峰会上呼吁硅谷抛开对政府的怀疑，成为捍卫网络空间免受恐怖分子、黑客及间谍侵犯的盟友。

他还签署了一项旨在促进私营部门与政府之间改进和加快网络威胁情报分享的行政命令。奥巴马说："这必须是一项共同承担的使命。"