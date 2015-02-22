乌克兰危机：交战双方已交换数十战俘

哈通社阿斯塔纳2月22日电，据BBC报道，乌克兰东部停战协议正式生效一个星期后，政府军与反政府武装之间已经交换了多名战俘。

目前总共有139名乌克兰士兵被释放，反政府武装的士兵则有52人。 这是2月12日由法德两国推进的明斯克协议签订以来，双方第一次成功按协议条款作出切实行动。 周六（2月21日）稍后时间，有报道指反政府军已经同意开始撤走重型武器--这是停战协议的另一个条款。 不过，BBC记者亚当斯（Paul Adams）在顿涅茨克市报道说，市中心仍会听见远处传来火炮和导弹的轰鸣，在备受破坏的机场一带的地区和过去几个月一样，仍然是战火高危地区。 BBC记者说，据报道，南部海港城市马里乌波尔以东的一个地区炮击仍然持续，不过有派出监督人员的欧洲安全合作组织（OSCE）表示，其他一些地方的状况已有改善迹象。 制裁俄国 此前另有报道称，在停战协议没有切实执行之后，美国方面已经表示正在考虑对俄罗斯实施"严重制裁"。 在访问伦敦期间，美国国务卿约翰•克里表示，奥巴马将在未来几天就是否作出新一轮制裁做决定。 克里指莫斯科方面支持反政府武装是"懦夫行为"，且破坏了停战协议。 "如果（执行协议的）失败一直持续的话，不用怀疑，一定会产生后果，包括对俄罗斯已经麻烦不断的经济状况实施更多的制裁，"克里说。 不过，克里姆林宫发言人德米特里•佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，制裁无助于解决乌克兰危机。 乌克兰政府、西方国家领导人以及北约表示，有明确证据显示，俄国正在帮助乌克兰东部的反叛力量，向其提供重型武器和士兵。 尽管有独立专家持同样的看法，莫斯科方面则对此予以否认，并坚称任何在叛军中服役的俄国人都是"志愿者"。 战俘交换的行动在交战前线的城镇佐罗波克；乌克兰总统彼得•波罗申科先是在Twitter发布了这一消息。 BBC驻基辅记者斯特恩（David Stern）称，交换战俘是明斯克协议以来的第一个好消息。 不过据报道指，交战双方仍然扣有相当数量的战俘，具体数量未明，而停战协议条款规定的是全数交换战俘。 "决定日" 几个小时后，一名参与执行停火协议俄罗斯将领表示，反政府武装已经同意，开始从前线撤走重型武器。 亚历山大•林特索夫（Alexander Lentsov）称，自发建立的卢甘斯克和顿涅茨克"人民共和政府"都已经签署了指令。 "我们已经将2月22日定为‘决定日'（D-Day），各方达成协议。所以从明天开始，我们将在14天内监视撤走重型武器的协议执行状况。" 撤走武器原定于周二（18日）开始，3月3日结束，但林特索夫将军称，现在将要到3月7日才能完成。 交战双方互指对方违反了多项停战协议条款；而反政府势力将在停战协议生效第一周仍然进军并占领了交通重镇杰巴利采韦，并坚称停战协议地区并不包括这一城镇，迫使政府军撤退。