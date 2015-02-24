证明萨肯•塞福林被枪决的法律文件找到

哈通社阿斯塔纳2月24日电，《主权哈萨克斯坦报》今天发表文章称，已找到证明哈萨克斯坦杰出作家萨肯•塞福林于1938年2月25日被执行枪决的法律文件。

我国著名电影导演叶尔肯•热克谢夫为寻找此文件下足了功夫。目前热克谢夫正在拍摄记实片《萨肯•塞福林》。塞福林是死于枪决还是诚如某些狱友所说，是在流放期间死亡对于影片的真实性至关重要。热克谢夫是在俄罗斯联邦安全局中央档案馆的帮助下找到了他梦寐以求的萨肯•塞福林的珍贵档案资料。文件上清楚地写着塞福林被执行枪决的时间和证明人。

近些年，我国许多媒体发表了有关塞福林和著名诗人马赫江•居马巴耶夫并非死于枪决、而是被流放至西伯利亚、且还有人曾在西伯利亚见过他们的文章。为了理清这一说法，还有人曾不辞劳累专程前往俄罗斯马加丹市寻找遗骸，并建议政府出面将作家的遗骸接回祖国并妥善安置，还表示，这也符合哈萨克民族的"叶落归根"的传统。但是由于证据不充足，这些"建议"未得到政府相关部门的支持。 热克谢夫通过自己不懈努力终于查清了历史真相。长期以来由于诗人被枪决的具体日期不明，后人不知在哪天为亡灵进行哀悼、纪念、祈祷等活动。现在明朗了，塞福林是1938年2月25日被执行枪决的。当天被枪决的共有39人，其中有铁米尔别克•居尔盖诺夫和库鲁穆别托夫等社会名人。据热克谢夫称，诗人的亲属为查找相关法律文件也付出了辛勤的劳动。因为，俄联邦安全局中央档案馆只有在当事人亲属提出申请的情况下才会提供必要的协助。在此之前，热克谢夫在拍摄《土热阿尔•额热斯库罗夫》、《饥荒》、《铁米尔别克•居尔盖诺夫》等纪实片过程中发现了以前未曾公开的许多历史资料，找到上述名人安息之地，并使国人为之一振。而塞福林被枪决资料的出现将使相关绯言流语不攻自破。至于某些人所谓的塞福林和居马巴耶夫是自己同屋狱友的说法也是有情可言的，因为当年，苏维埃政府为了掩盖事实真相经常会有计划地发布一些歪曲事实真相的谣言，同时还安排专人造谣惑众，散步一些与被执行死刑人员有关的虚假信息。同时还出台规定，禁止谈论与被枪决人员有关的任何消息。热克谢夫在拍摄纪实片《土热阿尔•额热斯库罗夫》的过程中就证明了这一点。当时苏维埃政府为了掩盖事实真相，对额热斯库罗夫亲属送去了额热斯库罗夫于1943年病逝于库斯塔奈监狱的虚假死亡证明。但事实是， 1938年2月8日苏维埃政府就已签发了执行死刑命令。在热克谢夫和诗人亲属的强烈要求下，俄联邦安全局中央档案馆出示了额热斯库罗夫于执行死刑命令签发的两天后即2月10日被执行枪决的相关资料。（编译：林海）