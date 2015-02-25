美联储主席耶伦：加息时机临近

哈通社阿斯塔纳2月25日电，据华尔街日报网25日电，美国联邦储备委员会（Federal Reserve，简称：美联储）主席耶伦(Janet Yellen)寻求为今年稍后开始加息奠定根基，并对美国经济在过去六个月的表现看法乐观。

耶伦周二在参议院银行委员会发表证词称，从各方面衡量的美国就业情况一直在改善。

她说，经济若如美联储所预料的持续好转，官员们将于某个时点开始在每次会议上考虑上调联邦基金利率的目标区间。

透过这句话，耶伦微妙地改变了美联储对利率的前瞻指引，从承诺将利率保持低点，转为美联储将于何时以及多快速的开始加息。

许多美联储官员于最近表示，他们希望有在年中开始加息的选项，尽管他们仍不确定届时会否真的加息。

美联储自去年12月以来一直表示，将在加息问题上保持耐心。耶伦则在证词中说，美联储将在决定加息之前先移除声明中的耐心承诺。

耶伦证词中很重要的一部份是在美联储打算调整利率前瞻指引之际管控市场预期。美联储下次政策会议是在3月17日与18日，官员们担心若在声明中移除耐心措辞，投资者将认为加息马上就会到来。

耶伦则强调，即使美联储改变声明中的前瞻指引，市场也不应将此解读为美联储将在未来两次会议中加息。

不过，她补充说，改变前瞻指引将让加息议题在之后几次政策会议中浮上讨论台面。

她说，这种改变主要反映美联储判断经济改善已达到某个水平，足够支持官员们在之后的任一场会议决定开始加息。

耶伦表示，美国通胀走势将成为加息决策的关键点。过去近三年以来通胀持续低于美联储的2%目标区间，且随着油价下跌可能继续无法达到目标。尽管强劲的就业市场显示利率应上升，但低通胀让官员们按兵不动。

耶伦说，如果劳动市场持续改善，且趋势预料将持续下去，美联储将在经济数据显示通胀率有望于中期回升至2%目标时判定可以开始加息。

耶伦也强调美国面临来自海外的一系列风险。

她说，中国经济增速放缓的程度可能大于预期，该国决策者正应对金融脆弱问题，并逐渐减少对出口和投资作为增长来源的依赖。而在欧元区，复苏依然疲弱，通胀更已降至低水平。

不过，耶伦对上述情况也表达出乐观看法。

她认为，经济活动可能因为海外央行的宽松措施而表现的比预期更为强劲，全球油价下跌也有望对全球经济增长提供比预期更多的助力。

美联储提供给国会的货币政策报告也强调，汽油价格下滑将为美国消费者提供显著好处。