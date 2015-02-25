美国悬赏三百万美元缉拿俄罗斯黑客

哈通社阿斯塔纳2月25日电，据BBC报道，美国国务院和联邦调查局宣布，悬赏300万美元缉拿一名俄罗斯黑客。这是美国当局在打击网络犯罪案件中所提供的最高悬赏金。

俄罗斯人叶夫根尼•博加乔夫（Evgeniy Bogachev）去年被美国当局指控涉嫌发动一起重大网络攻击行动，并盗走逾1亿美元。 博加乔夫已被美国联邦调查局列入"网络黑客通缉名单"之上。博加乔夫最后一次露面是在俄罗斯，目前仍然在逃。 博加乔夫据悉在网上使用"lucky12345"或"slavik"的名字。美国宾州匹兹堡当局去年指控博加乔夫涉嫌犯下电脑黑客攻击、电信欺诈、洗钱和银行欺诈等14项罪行。 美国联邦调查局后来在微软和赛门铁克公司等高科技公司的帮助下破获了这个黑客组织。 博加乔夫被控发动名为"游戏结束宙斯"的网络攻击。调查人员说，这个黑客网络利用电子邮件感染12个国家多达100万台电脑，黑客然后入侵受害者电脑，取得银行登入数据等金融资料，盗取资金。 美国国务院说，悬赏缉拿这名黑客的作法，再次显示美国致力于打击有组织犯罪活动，不论犯罪嫌疑人是藏身网上还是身在海外犯案，当局都会将犯罪嫌疑人绳之以法。 这笔悬赏将提供给那些提供情报，并协助当局将这名俄罗斯黑客逮捕并定罪的人士。 美国联邦调查局打击网络犯罪部门主管德马瑞斯特表示，俄罗斯国内安全部门曾表示有意在打击网络犯罪方面与美国当局合作，但他没有说明俄罗斯是否愿在博加乔夫案件上合作。 德马瑞斯特说，联邦调查局知晓可能受国家支持的60个不同的黑客组织，但他没有提供进一步的详情。