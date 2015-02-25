哈通社阿斯塔纳2月25日电，今年我国有众多的新秀产生，那么我们就盘点一下他们中的一些代表性歌手们吧！

Lashyn组合 今年，著名明星经纪人巴彦•耶森塔耶娃又推出了自己的新组合"Lashyn"，同样也是由三名女生组成，分别是：阿珂波塔、萨拉和叶莉扎特。组合的最新单曲《我的哈萨克女孩们》已经登上了各大音乐榜前列。巴彦同时坦言，她在让这三名女生尝试各种不同唱法，要拓宽自己的音域。巴彦也表示，对于人们拿新组合和过去的"Keshyou"比较，这些都是正常的，她更希望新的组合能够努力达到前一组合的高度，受到更多观众的喜爱。 Caffeine组合 阿谢莉•萨德瓦卡索娃经纪公司去年推出了两个新组合，Caffeine组合就是其中之一，两个成员阿聂丽和法莉玛都是"明日之星"选秀的优秀选手，他们已经创作了多首歌曲，并且录制了专辑。值得一提的是，组合的《你是我的咖啡因》不仅在我国大受欢迎，今年也登上了乌克兰著名音乐台M1的榜单。 Altyn Girls组合 同样是来自阿谢莉•萨德瓦卡索娃经纪公司的另一支组合-Altyn Girls组合，也是通过电视选秀"明日之星"走到了观众面前。组合是由三个女生组成。女生们已经录制了三个单曲，相信还会有更多的歌曲献给观众。 I2mar 原名艾依别克•赛力克汉诺夫，帅气的男生早在10年级的时候就效仿著名组合-莫扎特在当地很有名气。他的歌曲多为抒情的舞蹈曲风，经纪人为我国著名导演铁木尔•哈森姆江诺夫。I2mar起初以演员身份进入大家视线，现在以歌手身份完成了两首歌曲的录制，最为熟悉的是他的《生我的祖国》一曲。 耶甫盖尼•韦伯洛夫 今年的新晋榜单绝对少不了他-耶甫盖尼•韦伯洛夫，"X-工厂"第五季获胜者，现在是全国的当红歌手，用歌声征服了整个哈萨克斯坦。同时，他还获得了索尼唱片的签约合同以及奖金，他的星途才刚刚开始。