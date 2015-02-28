《星际迷航》史波克扮演者逝世 曾引谢耳朵模仿

哈通社阿斯塔纳2月28日电，据人民网消息，出生于美国的著名演员伦纳德•尼莫伊因为在《星际迷航》中饰演史波克被大家熟知，据悉，因患慢性阻塞性肺疾病，于美国时间周五早上在洛杉矶的家中去世，享年83岁。他的妻子苏珊•贝•尼莫伊向《纽约时报》确认了这一消息。本周初，老爷子因身体欠佳入院。

老版的《星际迷航》电视剧于1966年9月8日首播，当时尼莫伊很快就成为美国科幻影视界的新偶像，他让Live Long and Prosper（生生不息，繁荣昌盛）和瓦肯人的手势成为全世界通用的一种语言。毫无疑问，他塑造的史波克是人类历史上最伟大的科幻角色之一。 全球年轻观众通过美剧《生活大爆炸》知道了尼莫伊和"史波克"，在剧中谢耳朵曾无数次地模仿史波克，并向尼莫伊和《星际迷航》致敬。然而，人生终须一别。2015年2月23日，尼莫伊在推特上写下了最后的文字："人生就像一座花园。完美时刻曾经有过，却无法长存，除非留在记忆之中。LLAP" LLAP是"Live Long and Prosper"的缩写，这是尼莫伊发推特的习惯。