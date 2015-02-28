政府将减轻石油公司税负 改善国内商业环境

哈通社阿斯塔纳2月28日电，在《就业路线图-2020》框架下，为了提高我国的人力资源的合理配置和人员的流动性，政府将继续通过提供财政援助来支持我国的实体经济、改善我国的商业环境。

25日，纳扎尔巴耶夫总统在接见卡里姆•马西莫夫总理时强调，要下大力气积极落实国家各项战略任务的实施，为投资者创造一个稳定的投资环境。

2月 23日，第一副总理巴赫特江•萨金塔耶夫主持召开企业发展问题政府跨部委员会例行会议。会议就改善经商环境、减少50%的行政许可等问题进行深入探讨。会议就减少内务部、文化和体育部、教育和科学部、央行以及其他政府部门发放的134项行政许可达成共识。这占计划减少的367项行政许可的52%。 25日，能源部第一副部长乌扎克拜•卡拉巴林在国家新闻发布中心召开的新闻发布会上表示，由于国际石油价格下跌，国家将减轻石油公司税负。分析表明，今年我国石油系统总税收负担系数为72%。 近些年，我国的原油出口关税从20美元/桶提高到了80美元/桶。政府决定寻求更好的模式，通过对税收的调整改善石油公司的现状，减轻因原油价格低迷以及石油开采成本过高给公司造成的经济负担。 马吉利斯（议会下院）25日通过了2015至2017年财政预算修正案，并递交参议院（议会上院）审议。政府计划下拨750亿坚戈。其中大量的资金将用于支持国内汽车制造业，以努力消除俄罗斯卢布贬值给我国带来的影响。 哈萨克斯坦能源部长弗拉基米尔•施科勒尼克今日表示，世界多家公司希望参与我国核电站的建设项目。目前看来最有希望的是东芝-西屋公司。在此项目中，国家原子能公司Kazatomprom 有限公司持有东芝-西屋10%的股份。 （编译：苏航）