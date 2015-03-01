“沉睡谷”或将消失 村民决意搬迁

哈通社阿斯塔纳3月1日电，据俄媒消息，我国北部卡拉奇村有着学界难解的谜。不少村民会突然昏睡，甚至有人连日不醒，卡拉奇村因而获称"沉睡谷"。村民不堪困扰，决意搬迁，卡拉奇村即将真正"沉睡"。

无论白天黑夜，村民都会陷入梦魇 卡拉奇村地处阿克莫拉地区，居民仅600多人。昏睡，是村民难以摆脱的困境。不论白天还是黑夜，工作或是上学，总有村民感觉头越来越沉，陷入梦魇。这时，想唤醒他们都难。 澳大利亚新闻网援引村民的话说："像往常一样，我早上给牛挤奶，然后睡着了。我什么都不记得，当我醒来时发现躺在医院病房，几名护士笑着对我说：‘你终于醒了，睡美人，欢迎回来'。" 她说："我还记得其他什么吗？什么也不记得。我睡了两天......同病房一名女子说，我曾说得赶紧去挤牛奶。" 村民们把这种现象称为睡眠传染病，症状包括出现幻觉、头晕、失忆、身体虚弱和丧失行为能力。一些研究人员则认为这是一种脑病，即神经组织看不到组织性变化，却表现出一系列神经症状的神经机能症。 "沉睡"迷雾至今没能解开 "沉睡谷"早已引起研究人员关注，但谜底迟迟未能解开。 今日俄罗斯电视台先前播放的纪录片说，一些报道提及，附近铀矿渗水可能流入当地河流，诱发昏睡。 卡拉奇村邻近曾经的矿业城市克拉斯诺格尔斯克，那里有一处铀矿，上世纪80年代废弃。但是，要说邻近铀矿，距离那处铀矿更近的另一小镇却完全不存在昏睡问题。 托木斯克理工大学教授列昂尼德•里克哈瓦诺夫认为，铀矿释放出的氡是罪魁祸首。哈萨克斯坦国家原子能中心辐射安全与生态研究所主管谢尔盖•卢卡申科则提出，一氧化碳是真凶。 卢卡申科说："这座村庄位置特殊，风向常常把烟囱冒出的烟往下吹，而不是往上吹。" 约翰斯•霍普金斯医院毒理学培训课程教授安德鲁•斯托尔巴赫指出，一氧化碳中毒不会令人昏睡然后醒来，这种猜测说不通。《西伯利亚时报》报道，研究人员已对土壤、水、空气，以及昏睡者的血液、头发和指甲进行了7000多次实验，还是无法找到原因。 迄今，专家们排除了细菌或病毒引起昏睡的可能性，在卡拉奇村附近也没有发现异常核辐射，同时水土中的盐分和重金属也处于正常水平。 当地村民出现阴谋论猜测 仅今年1月，卡拉奇村就报告126起昏睡病例，包括一只猫和卡拉奇村行政长官。 由于难以解释这种离奇的现象，当地村民甚至出现阴谋论猜测，包括政府实验和外国放毒。 我国政府已成立特殊委员会，调查卡拉奇村的情况。一名副总理呼吁，国际医疗机构施以援手，协助调查。 当地行政部门已经宣布，拨款数百万美元，在附近城市为村民建造住宅和解决村民就业，在今年5月之前完成村民安置。