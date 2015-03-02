双侧曲面三星新型智能手机隆重亮相

哈通社阿斯塔纳3月2日电，据BBC报道，三星隆重推出下一款旗舰产品，新品智能手机分别为标准版S6和双侧曲面的S6 Edge。

当地时间3月1日，三星在西班牙巴塞罗那"移动世界大会"开展前举办发布会，正式推出三星GALAXY S6以及S6 edge。 曲面版利用曲面为用户提供新功能，包括更快与选定朋友保持联系、提醒用户重要信息。 两款手机其他配置规格相同，曲面版售价高于标准版。 新产品将于4月20日在20个国家发售。 新机将使用金属边框、玻璃后壳，而不是前身款式的塑料。 巨大压力 不过，新设计也意味着必须抛弃原来的一些特点，比如，手机不再防水、没有microSD存储卡、后背不可取下更换电池。 三星的新产品承担着巨大的成功压力。 三星电子是智能手机市场的领头羊。但近来，其产品受到强大挑战。在中国高性价比产品和苹果公司的夹击之下，三星电子日子愈加难过。 由于S5销量不及前任，三星部分市场份额输给苹果和其他公司。 苹果去年发布的大屏手机，更给三星带来极大震撼。 五月，S5由于设计风格饱受诟病，三星手机设计部门负责人被勒令"下课"；上周，三星电子宣布，鉴于年度利润额下滑，将冻结工人工资。这是六年来的第一次。