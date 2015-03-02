中亚-中国天然气管道乌兹别克斯坦段开工日期确定

哈通社阿斯塔纳3月2日电，据外媒消息，中亚－中国天然气管道四线乌兹别克斯坦段将于2015年中期开始建设。据悉，迄今为止，该项目基本技术方案预算成本为8亿美元，将把塔吉克斯坦在建管道与乌兹别克境内现有的管道基础设施连接起来，约200公里长。中亚－中国天然气管道四线全长约1000公里，经过5个国家-土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦和中国，年产能850亿立方米。

乌兹别克斯坦－中国天然气管道建设和经营协议于2013年签署，规定年通过能力为300亿立方米天然气。2014年乌兹别克国家石油天然气公司与中石油签约成立合资企业建设并经营天然气管道，现将成立第二家合资企业，负责项目融资问题。去年末乌中合资企业Asia Trans Gas完成了中亚－中国三线天然气管道的建设，造价22亿美元，乌境内段长530公里，设计年产能250亿立方米，预计2015年第一季度可以开始充气。2009年12月一线完工投入使用，2010年二线完工，两线年产能共为300亿立方米。 中亚－中国天然气管道建设始于2008年，可将土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦天然气出口到中国。全线总长约7000公里，管径1067毫米。