英国威廉王子首度访华与习近平会面

哈通社阿斯塔纳3月2日电，据BBC消息，英国剑桥公爵--威廉王子抵达北京后，于周一(2日)展开访问中国4天行程，早上与中国国家主席习近平会面，並参观了故宫史家胡同博物馆。

据中国官方媒体报导，习近平2日早上在北京人民大会堂会见英国威廉王子时，请他转达对英国女王伊丽莎白二世的问候。双方见面时，威廉王子向习近平转交了伊丽莎白女王的邀请信，表示女王邀请并热切期待习近平访问英国。 习近平表示期待可以年内访问英国，与英国领导人共同规划中英关系未来发展。习近平指中英两国都是世界上有影响的大国，拥有广泛共同利益。 习近平说，目前中英关系很好，中英全面战略伙伴关系正在驶入发展的快车道。双方贸易额已经超过800亿美元，英国也是中国投资主要目的国，两国在金融、核电、高铁等领域合作不断取得新进展。英国王室在英国和世界都很有影响力，欢迎英国王室成员多到中国访问。 据英国外交部门早前透露，威廉王子不会和中国领导人谈及中国的政治及人权等敏感话题。 这次威廉王子访问中国，英国驻华大使馆利用在中国注册的官方微博不时发布王子在中国的行程照片及报道。 另外，威廉王子周一早上参观了故宫及位于东城区的史家胡同博物馆。博物馆由威廉父亲查尔斯皇储的基金会资助，关注中国传统建筑和文化保护方面相关的公益项目。史家胡同博物馆共有八个展厅，以实物、图片和模型等展示这条北京老胡同的变迁和发展。 剑桥公爵周一下午将转往上海，出席英国官方在上海龙美术馆举办的创意英伦活动开幕礼，同时还安排了和阿里巴巴集团创办人马云及排在中国首富榜前列的万达集团董事长王健林会面。"创意英伦"其中一项"重头戏"是中英政商人士对话及研讨会，探讨中英商业合作。 为了让这位英国王子与中国人民接近，英国驻华大使馆官方微博专门发布了"如何偶遇威廉王子"的博文。文章预先公布了威廉王子在上海的行程，包括将出席上海龙美术馆(西岸馆) "创意英伦"启动盛典；此外"王子还会与‘熊孩子'(即帕丁顿熊，Paddington )一起现身上海电影博物馆。" 据了解，威廉王子周二（3日）将出席上海电影博物馆举行的英国电影《帕丁顿熊》中国首映礼。该片在中国的上映日期为3月5日，正值中国农历正月十五日的元宵节。 《帕丁顿熊》是在英国知名度甚最高的动画片，威廉王子透过出席轻松的活动推广英国文化。