福布斯亿万富豪榜：比尔•盖茨再登榜首

哈通社阿斯塔纳3月3日电,据BBC报道,根据福布斯杂志的最新排名，美国电脑巨头微软创办人比尔•盖茨连续第二年成为世界首富。

比尔•盖茨截至今年2月13日的财富为790亿美元，比上年增加了30亿。 根据福布斯世界富豪榜，目前世界上的亿万富翁共有1826人，比上年增加了181人。 在福布斯过去21年的富豪榜上，比尔•盖茨位居首富共16年。 富豪榜的第二名是墨西哥商人卡洛斯•斯利姆，第三名是美国富传奇色彩的投资家华伦•巴菲特。他的财富为727亿美元。 在世界前20位亿万富豪中，美国高科技公司的创办人和总裁仍占相当比例，共有6人。 其中排名第八的克里斯蒂•沃尔顿是前10名富豪当中的唯一女性，也是美国零售业巨头沃尔玛的继承人之一。 脸书创办人马克•扎尔伯克在富豪榜中的排名上升了五位，首次进入前20名。 而最年轻的亿万富翁是手机应用程式Snapchat的创始人之一埃文•斯皮尔格，财富价值15亿美元。 在世界前20名富豪中，15人来自美洲。 福布斯富豪榜中包括了290个新入榜者，其中71人来自中国。 李嘉诚仍然是华裔首富，财富总额为333亿美元，也是世界亿万富翁排行榜上第17名。香港地产大亨李兆基则以248亿美元位居富豪榜第27名。 中国地产商人王健林以242亿美元位居世界亿万富豪榜第29名。 中国电子商务公司阿里巴巴创始人马云则名列第33名，财富总值为227亿美元。 汉能集团的李河君排名第38位，财富为211亿美元。