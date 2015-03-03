新加坡蝉联全球最昂贵城市

哈通社阿斯塔纳3月3日电,据BBC报道,根据英国"经济学人智库"（EIU）的调查显示，新加坡连续第二年成为全球最昂贵的城市。

今年调查得出的全球前5名最昂贵城市和去年维持不变，分别是新加坡、巴黎、奥斯陆、苏黎世和悉尼。 英国"经济学人智库"的调查包括了全球133座城市，并以纽约作为对比基础。 调查比较了超过160项的服务和产品的价格，包括食物、衣服和水电瓦斯等基础服务的账单。 比纽约贵 调查发现，在基础民生用品方面，新加坡比纽约贵了11%。 在衣服价格方面，新加坡和首尔并列为全球最贵的城市，"比纽约贵了50%"。 "特别的是新加坡极其复杂的拥车证系统，导致拥有汽车的成本过于昂贵，新加坡运输成本比纽约高了3倍。" 英国"经济学人智库"在网上发表全球最昂贵城市调查，是为了让移居国外或商务差旅的人在选择居住城市时作为参考。 油价和币值因素 EIU表示，连续两年全球前5名最昂贵城市维持不变是"非常罕见的"，尤其是过去一年里全球油价下跌，许多市场面临通货紧缩压力。 因为外汇波动和油价下跌，一些城市的生活成本出现大幅变化。 例如委内瑞拉货币下跌，首都卡拉卡斯的排名从去年排名全球第6昂贵的城市，一下子滑落到第124名，成为全球最便宜的城市之一。 不过瑞士法郎的币值最近突然猛升，这次的调查不包括瑞士法郎最近的币值变化，否则苏黎世将跃升为全球最昂贵的城市。 日元贬值，日本经济面临通货紧缩，使得2013年全球最昂贵城市的东京今年排名第11名。