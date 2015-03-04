诺奖委员会主席引争议 亚格兰德被降级

哈通社阿斯塔纳3月4日电,据BBC报道,挪威很有影响力的诺贝尔和平奖委员会周二（3月3日）撤销了现任主席亚格兰德的职务，此举堪称前所未有。

该委员会副主席卡茜•菲弗（Kaci Kullmann Five）将接任主席职务，不过亚格兰德仍将保留其委员身份。 诺贝尔和平奖委员会没有解释撤换亚格兰德的原因，不过在他担任主席的六年期间曾多次因评选引起争议和批评。 2009年，亚格兰德在刚刚担任诺贝尔和平奖委员会主席不久就把该奖项颁发给了新当选的美国总统奥巴马。 奥巴马当时就任美国总统尚不足9个月，而美国仍然深陷阿富汗和伊拉克战争，奥巴马获颁诺贝尔和平奖既让世界哗然，也令奥巴马自己感到意外。 2012年，亚格兰德领导的诺贝尔和平奖委员会将该奖授予了声誉每况愈下的欧盟，承认其致力于"和平与和解、民主与人权"。消息一出，评论人士和曾经的和平奖得主们纷纷表示难以置信，热议纷纷。 接任亚格兰德的卡茜•菲弗说，委员会内部一致认为亚格兰德过去六年工作卓有成绩，"但为了保持传统，就不再透露会议上有关决定的其他内容"。 亚格兰德曾经担任挪威工党领袖和首相，外交大臣和议会议长。 挪威诺贝尔和平奖委员会的五名成员都由议会任命，但声称有绝对独立的决定权。 法新社报道称，亚格兰德被撤职后，该委员会将主要由右翼政界人士掌控。 诺贝尔奖成立于1895年，除和平奖是在挪威评选之外，其他奖项都在瑞典首都斯德哥尔摩颁发。 此前，挪威考虑改革负责评选和平奖得主的诺贝尔和平奖委员会。 批评人士说，评奖委员会不应该局限于退休的挪威政客，并建议扩大评委的范围，让各行各业人士，甚至非挪威人都可能成为该委员会成员。