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    10:33, 04 三月 2015 | GMT +6

    一名商人在阿拉木图遭不明分子毒打抢劫

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    哈通社阿斯塔纳3月4日电，据阿拉木图市警方消息，一名商人昨天在阿拉木图市街头一取款机旁边遭不明分子毒打，并被抢走50万坚戈。该商人遭抢劫时身边只有两名亲属，由于取款机位于街头，周围没有保安。

    警察已赶赴出事地点调查抢劫事件，正在寻找行劫者的去向。

    标签:
    阿拉木图 社会 黄金储备
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