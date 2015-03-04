英考古学家称以色列北部发现耶稣儿时故居

哈通社阿斯塔纳3月4日电，据凤凰网消息，近日一名英国考古学家表示巴勒斯坦地区北部古城拿撒勒（现位于以色列北部）一间由砖块和灰泥组成的简陋房屋或可能是耶稣长大的地方，他指出古代文字记载认为这个追溯到1世纪的房屋是玛丽和约瑟夫抚养上帝的儿子耶稣的地方。英国雷丁大学的肯•达科（Ken Dark）教授表示，爱尔兰男修道院院长阿多姆男(Adomnàn)在公元670年所写的朝圣者记载《De Locis Sanctis》描述了这间位于两座坟墓之间、位于教堂之下的房屋。

这些文字是基于法兰克主教Arculf前往拿撒勒的一次朝圣，他描述了一间教堂"上帝之子在这其中的房屋里被抚养长大"。 在拜占庭时期以及12世纪十字军东征时，这一建筑物的废墟被并入教堂，这暗示了该建筑的重要性，说明它需要被保护。这座房屋位于一个石灰石山坡处，内部有多个房间及一个楼梯。其中一个原始正门被保留下来，残留着部分原始的粉笔地板。 19世纪80年代，在一名修女意外发现了一个古代水池后， 人们首次意识到了这一房屋的重要性，从此便开始了各种发掘工作。耶稣会的牧师亨利•森恩斯（Henri Senes）在1936年开展了更多挖掘工作。 自2006年起，肯•达科博士带领的发掘小组就陆续发现烹饪器皿、锭盘以及石灰石人工制品。石灰石物品表明曾经有一家犹太人居住于此处，因为犹太人相信石灰石不可能是不纯正的--当天使加百利告诉玛利亚她将生上帝的儿子并取名为耶稣时，玛利亚和约瑟夫就居住在拿撒勒。 达科博士是第一世纪和基督教考古学的专家，他认为这间房屋是耶稣儿时的住所，且与阿多姆男的描述相吻合。这间建筑物位于拿撒勒修女修道院(Sisters of Nazareth Convent)下面，后者位于天使报喜教堂马路对面。阿多姆男的文字描述了两座教堂，其中一座便是天使报喜教堂。 达科博士写道："另一座教堂位于附近，它位于一个地下室附近，还包含一个喷泉和两座坟墓残余物。"拿撒勒修女修道院符合这一描述，因为证据显示存在一座拜占庭式的教堂，里面有一个喷泉和两座坟墓。"坟墓和建筑物都装饰有拜占庭时期的镶嵌画，这暗示了它们具有特殊重要性，很可能是受到尊重的。这是否是耶稣长大的地方？从考古学角度说很难讲。另一方面并没有任何考古原因否认这一可能性。 2009年以色列文物局的考古学家在附近发现了另一个始于1世纪的建筑物，他们认为那里曾居住了一个犹太家庭。然而他们只能说耶稣或可能居住在附近。