学者：哈萨克人基因最好

哈通社阿斯塔纳3月4日电，据tengrinews.kz网消息，基因和人体医学医师阿依努尔•阿克丽江诺娃表示，哈萨克人世世代代生活在大草原上，过着游牧的生活，没有近亲间的婚姻关系，所以哈萨克人基因质量是最好的。

阿克丽江诺娃在纳扎尔巴耶夫大学生命科学中心进行的演讲中表示，据研究表明，哈萨克人很少会出现自闭症、遗传病和唐氏综合症。这是因为哈萨克人在7代以内是不能结婚的，从而避免了近亲结婚带来的遗传疾病。在阿拉伯、犹太和欧洲人群中，常会出现娶自己表妹，或是和表亲结婚的现象，这样的近亲结婚，会对下一代的健康造成很大的危害。

哈萨克人很少会出现遗传病。比如安吉丽娜•朱莉因基因缺陷患有的乳腺癌，而这一现象在哈萨克人中非常罕见。 她同时强调，不同国籍人员间的婚姻有助于优化基因。不同的基因相互交融，能创造更好的基因，对世界人口的发展是有好处的。在哈萨克斯坦，由于历史的原因，一直有外族间的基因交流的 现象。 "哈萨克族是个游牧的民族，媳妇都是娶自外部落。并且由于蒙古人的入侵，苏联时期的人员流动，哈萨克人员的外迁移民等原因，产生了更多的基因交流。这是一个积极的影响，子孙会变得更漂亮、更高和更有能力，"她说。 （编译：苏航）