美媒：中国成为中亚国家走出“泥潭”希望

哈通社阿斯塔纳3月4日电，据环球网消息，世界油价走低，俄罗斯经济遭创，这些对中亚国家而言可谓是双重打击。美国《外交政策》杂志网站3月3日刊载评论文章认为，俄罗斯已无法成为中亚国家摆脱经济困境的依靠，而中国则成为中亚国家走出泥潭的希望。

文章写道，对于高加索和中亚的国家而言，世界油价的萎靡不振与俄罗斯的经济危机给各国的经济前景布满了阴影。哈萨克斯坦、阿塞拜疆主要依赖石油出口作为财政收入， 而2014年夏季原油价格已下跌50%，这给它们带来了持续的阵痛。哈萨克斯坦于上周开始缩减财政预算，阿塞拜疆也已首次动用其早在15年前便建立的石油基金，同样，由于石油价格的崩溃，哈萨克斯坦的主权财富已在寻求借入资金。

但是不同于其他产油国被迫勒紧裤腰带，中亚国家正在遭受来自另一处的痛苦：因石油价格下跌以及西方经济封锁，俄罗斯的卢布崩溃、经济萎靡，但同时给其他国家带来连锁反应。这一连锁反应对俄罗斯与中亚国家间的经济联系造成重创。反之，遭到重创的经济联系又使中亚国家货币贬值，进而导致进口价格上涨、通货膨胀，银行业也难逃一劫。



文章进一步分析道，俄罗斯经济衰退带来的影响不止于此。因俄罗斯经济危机，很多移民工人选择回国，但在国内他们又要面对物价上涨、货币贬值以及惨淡的就业前景。中亚国家对从与俄罗斯经济联系中获益的期望值已经变得十分低下。



或许，中国会成为这些国家摆脱"苦海"的一丝希望，《外交政策》写道。近年来，中国与俄罗斯在中亚影响力的问题上一直存有竞争。中国正在花大力气加深其与该地区的自然与经济联系，并将这种联系置于"丝绸之路"战略之下，以为修建更多的从中国西部至中东地区的铁路、管道等。

文章认为，中国提出"丝绸之路"的原因在于中国需要确保其在中亚能源供给方面的安全，特别是天然气供给。2014年12月，中国与哈萨克斯坦签署了一笔价值140亿美元(约合人民币840亿元)的交易。相比于俄罗斯，中国对中亚国家而言更具吸引力，对土库曼斯坦这类国家尤为如此。由于能源贸易的下滑，俄罗斯被这些国家贴上了"不可靠伙伴"的标签。



"中亚国家加入俄罗斯倡导的欧亚经济联盟，其主要目的在于能够从俄罗斯处获益，但俄罗斯所能给予的经济利益远远低于它的能力。"美国战略与国际问题研究中心俄罗斯与欧亚研究项目主任安德鲁•库钦斯(Andrew Kuchins)分析道，"这也成为中国在该地区拓展影响力的良机"。