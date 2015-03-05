乌兹别克斯坦与世行和国际劳工组织举行农业合作圆桌会议

哈通社阿斯塔纳3月5日电，据中国经济网消息，乌兹别克斯坦农业部与世行和国际劳工组织在乌兹别克斯坦工会培训中心共同举办圆桌会议，题目是：关于公正劳动国家纲要实施情况和农业机械化的社会问题。应邀参加会议的有：乌兹别克斯坦劳动和社会保障部、乌工会联合理事会、乌工商会、乌有关部委和研究机构的代表，国际劳工组织、世界银行的官员，驻乌外交使节、国际和非政府组织机构代表，以及新闻媒体，共约80余人。

会议就乌兹别克斯坦制定的公正劳动纲要实施进展情况和乌与世行农业现代化合作情况等问题进行了深入的讨论。 乌劳动和社会保障部部长阿卜杜哈基莫夫在发言中说，乌政府十分重视与国际劳工组织和世行进行的关于完善劳动法律的合作，十分重视推行国际劳工组织通过的劳动标准。这项工作正在得到积极的推进和实施。 世行驻中亚地区经理萨罗得热在发言中说，乌正在采取具体的有效措施，以完成公正劳动国家纲要。世行积极参与实施乌农业现代化项目，目前为止，世行为此已拨款6.5亿美元。 乌农业部、世界银行和国际金融公司分别介绍了有关项目的进展实施情况。 会议指出，乌与世行和国际劳工组织的合作得到了加强，在推行国际劳动标准和改善农村劳动条件方面采取了具体的、目标明确的措施。世行和国际劳工组织的代表对乌政府采取的农业现代化措施给予高度评价，并表示愿意为乌农业现代化项目增加资金。