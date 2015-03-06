伊斯兰国摧毁伊拉克亚述古城尼姆鲁德

哈通社阿斯塔纳3月6日电，据BBC报道，考古学家和官员对伊斯兰国（IS）夷平伊拉克亚述古城尼姆鲁德（Nimrud）的行径表示极为愤慨。

伊拉克官员说，控制伊拉克和叙利亚大片地区的伊斯兰极端组织伊斯兰国（IS）武装周四（3月5日）开始用大型机械摧毁尼姆鲁德亚述古城遗址。 尼姆鲁德建于公元前13世纪，位于伊拉克第2大城摩苏尔（Mosul）东南方约30公里的底格里斯河（Tigris）沿岸。 伊拉克学者谴责说，伊斯兰国试图消除伊拉克的历史。 IS称，亚述古城的那些古老的雕塑和神庙是"虚假的偶像"，必须摧毁。 尼姆鲁德亚述古城遗址发现的许多文物早就被移到巴格达和海外的博物馆中，但遗址中仍有大量的珍贵文物。 "铲平" 伊拉克旅游和文物部说，伊斯兰国武装分子用重型机械铲平古城，这一行径"蔑视国际社会的意志和人类的感情"。 它呼吁联合国安理会召开会议，讨论如何保护伊拉克的文化遗产。 BBC记者表示，尼姆鲁德古城占地面积相当大，目前并不清楚是不是整个古城都被摧毁了。 但当地部落消息来源对路透社说，"伊斯兰国成员来到尼姆鲁德古城遗址，抢掠珍宝后便把整个古城夷为平地。" 上周，伊斯兰国公布的一段视频显示武装分子在砸毁伊拉克城市摩苏尔一座博物馆中的历史文物。