吉尔吉斯斯坦女性迎“最扬眉吐气日子”

哈通社阿斯塔纳3月8日电，据香港文汇报报道，在"三八"国际妇女节到来之际，吉尔吉斯斯坦全国各界纷纷以各种形式庆祝节日，并为女士们送上祝福。

吉总统阿塔姆巴耶夫6日向全国女性表达了节日的祝贺。他表示："要特别感谢二战的女性老兵们。你们用自己柔弱的肩膀承受了伟大卫国战争的种种磨难。你们像男人一样奋战在前线，工作在后方，重建国家，培育下一代。在二战胜利70周年纪念日前夕要向你们深鞠一躬。在吉尔吉斯斯坦历史上最困难的时期，我们的女同胞们显示出了勇气和韧性，尽一切可能保护我们的国家、古老的传统以及独特的文化。你们是吉尔吉斯斯坦最重要的财富！"

在比什凯克阿拉套广场，执勤的交警以特殊的方式向过往的女司机送去节日的惊喜。交警特意将提前准备好的玫瑰花和贺卡藏在身后，发现有女司机驾车经过时，像平时查处违章一样挥舞警棍示意停车。一头雾水的女司机靠边停车后，一脸茫然地望着踱步走来的交警，不知自己是哪里违章了。当女司机手持驾照有些不知所措的时候，平日里"令人生畏"的交警却面带微笑地从背后递过来一朵玫瑰花，并送上节日的祝福。吉内务部交管局新闻官奥托洛夫表示，祝贺国际妇女节的活动每年都会举办，在阿拉套广场和其他路段都有进行。

吉尔吉斯斯坦人民对"三八"妇女节非常重视，女性也把这一天视为一年中最扬眉吐气的日子。节日前夕或当天，绝大部分男人都会为自己的母亲、妻子、恋人等关系亲密的女性准备花束和礼物。当地人开玩笑称，在男权盛行的吉尔吉斯斯坦，只有在每年的3月8日这一天，主妇才可以理直气壮地拒绝做家务并享受男士无微不至的照顾。辛苦了一年的女同胞也只有在这一天才能随时随地体验一把"女王"的感觉。 一名在吉求学的中国留学生跟记者聊到，由于今年的3月8日是星期天，所以他提前就给自己的女老师送去了鲜花和巧克力。平日里表情严肃的老师在见到礼物的一刹那立即笑逐颜开，那感觉真有点儿"幸福得像花儿一样"。描述或许略显夸大，但足可见吉尔吉斯斯坦女性对"三八"妇女节的重视程度。 此间也有评论指出，伴随"三八"妇女节的不应只是鲜花和礼物。当前女性面临的地位低下、就业歧视、家庭暴力等问题应该得到全社会更多的关注和重视，如何切实保障女性权益、提高女性地位才应该是"三八"妇女节的真正意义所在。