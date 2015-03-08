中国外长王毅回答哈萨克斯坦记者提问

哈通社阿斯塔纳3月8日电，据哈萨克斯坦国家电视台报道，中国十二届人大三次会议新闻中心8日10时在北京梅地亚中心多功能厅举行记者会，中国外交部部长王毅就该国的外交政策和对外关系相关问题回答各国记者提问。正在北京采访中国十二届人大三次会议的哈萨克斯坦国家电视台记者就中国正在世界各地开展针对腐败分子的"猎狐行动"向中国外长王毅提问。

哈萨克斯坦国家电视台记者：2014年中国在海外展开了"猎狐行动"，抓回了一批外逃嫌犯。请问中方是否将继续推进这一行动，加强反腐国际合作？ 王毅：2014年我们在海外开展了"猎狐行动"，抓回了一批外逃嫌犯，维护了法律尊严和社会正义，我们还完成了11项引渡条约和刑事司法协作条约的谈判，使这两类条约的总数达到了91项，实现了各大洲的全覆盖。我们也愿意同更多的国家签署相应的条约和协议。去年北京APEC还发表了反腐败宣言，共同建立了APEC反腐败执法合作网络。我们同许多国家这方面的执法合作更加顺畅、更加有效，我要借此机会对各国给予的支持表示赞赏。反腐败永远在路上，国际追逃追赃也绝不会松懈。外交部将会与世界各国加强沟通协作，将反腐败国际合作这张"天罗地网"织得更密，让再狡猾的狐狸也无处可逃。