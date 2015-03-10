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11:51, 10 三月 2015 | GMT +6
美军在俄周边大规模军演 上百辆坦克逼近俄边境(图)
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哈通社阿斯塔纳3月10日电，据凤凰网报道，美国陆军约120辆M1A2主战坦克、布雷德利战车及M88救援车，运抵俄罗斯邻国拉脱维亚首都。目前，美军正在包括拉脱维亚、立陶宛、爱沙尼亚、波兰等东欧国家进行密集实战军演。这些国家几乎都是俄罗斯的邻国。
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