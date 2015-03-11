外媒：数据显示中国经济遭遇更严重放缓

哈通社阿斯塔纳3月11日电，据英国金融时报11日报道，根据周三公布的数据，今年头两个月，中国经济增速遭遇金融危机以来最严重下滑。最新数据显示，中国几乎所有经济指标全都出现大幅下滑。

1月和2月，中国工业产出同比增长6.8%，低于去年12月的7.9%。普遍认为这一指标很好地反映了更广泛的国内生产总值(GDP)增长。

今年头两个月，固定资产投资同比增长13.9%，低于去年15.7%的年度增速。固定资产投资指标对中国非常关键，在中国这一经济体成长的历史中，投资对经济增长的贡献度超过其他所有因素。

同期零售销售增长也出现放缓，增幅为10.7%，去年12月为11.9%。该指标衡量的是，中国在转向以消费为基础的增长模式上的成果。

分析师们表示，这些令人失望的数据预示着中国经济将出现更广泛放缓。

"现在经济势头似乎明显不如最近出口增长和采购经理人指数回升所显示的那么乐观，"凯投宏观(Capital Economics)关注中国市场的经济学家朱利安•埃文斯-普里查德表示，"因此，现在看来，本季度GDP增速有可能进一步放缓。"

引领这场全面放缓的是，中国先前过热的房地产领域陷入严重衰退--自去年年初以来，中国房地产销售量价齐跌。

继去年12月下降7.6%以后，今年前两个月住房销售面积再次同比下降16.3%，表明未来还会有进一步的痛苦。

今年前两个月固定资产投资增长是中国自2000年12月以来最为疲弱的增长，当时中国的银行业体系由于在上世纪90年代累积了大量坏账，从技术上来说已经破产。最新发布的工业生产数据也是自2008年12月以来最糟糕的--当时雷曼兄弟刚刚破产，随后中国出口大幅下降。

中国还面临巨额而且仍在不断增长的债务负担以及通缩的威胁。按照麦肯锡(McKinsey)的估计，到去年年中，中国整体债务负担与GDP的比率达到282%，高于美国或德国的比率。

澳新银行大中华区首席经济学家刘利刚在一篇报告中写道："中国经济活动数据大幅下降让市场感到意外，这表明中国第一季度GDP增长很可能降至7%以下。今年年初极度疲弱的活动数据表明，中国有必要推出更加激进的宽松政策。"