英国女歌唱家拟在国际空间站高歌一曲

哈通社阿斯塔纳3月12日电，据BBC报道，英国女高音莎拉•布莱曼（Sarah Brightman）与著名歌剧作曲家前夫安德鲁•劳埃德•韦伯（Andrew Lloyd Webber）合作，准备在太空演唱。

布莱曼正在莫斯科附近的航天中心Star City受训，计划在9月1日搭乘俄罗斯"联盟号"飞船升空。 现年54岁的布莱曼将在地球上空260英里的国际空间站逗留十天。 她说，在太空唱歌跟在地球演出是"非常不同"的任务。 在伦敦举行的记者会上，这位演唱"歌剧魅影"的女歌手说，她的团队尝试制订在国际空间站演出的技术细节。 她对记者说："我想跟地球上的一支合唱团、儿童、其他歌手或者一个管弦乐团一起合作演出。" 布莱曼说，她已经和劳埃德•韦伯合作，寻找一首"适合太空构思"的歌曲。 "构思复杂" 上周，她在纽约灌录了这首歌，今年晚些将会在她的职业回顾活动中出现。 她说："在微引力地方唱歌和在地球唱歌有很大分别。我们唱歌通常都是在地上站稳，周围有空气围绕。" 她又说："这次却很不同。我正寻找一首歌可以漂亮地唱出来，信息比较简单，也不能运用太复杂技巧。" 她表示，不能做"过多承诺"，因为有关构思相当复杂。 2013年，加拿大航天员克里斯•哈德菲尔（Chris Hadfield）在国际空间站唱大卫•鲍伊（David Bowie）的"Space Oddity"，在YouTube上大热。 "转折点" 外间相信布莱曼为了成为第八位太空旅客，已经支付了大约3400万英镑。她说她自己支付旅费，但是基于合约，不能透露价钱。 她将会是三名飞往国际空间站的飞行员之一。对上一位太空旅客是太阳马戏团（Cirque du Soleil）的创办人居尔•拉利伯特（Guy Laliberte），他在2009年升空。 布莱曼在航天中心学习执行各种科学实验任务，其中一项是测试无重状态对她的声音的影响。 布莱曼说，1969年登陆月球时她9岁，那是她生命的转折点。 1980年代，布莱曼在伦敦西区演出"猫"（Cats）和"歌剧魅影"（The Phantom of the Opera）等著名音乐剧。作曲家是安德鲁•劳埃德•韦伯，他们在1984年结婚，1990年离婚，布莱曼开始成为独唱歌手。