美向乌克兰提供防卫装备并制裁亲俄武装

哈通社阿斯塔纳3月12日电，据BBC报道，美国指责莫斯科一再违反乌克兰停火协议之际，表示将向乌克兰提供悍马多用途军车和无人机，还表明将进一步实施制裁，打击亲俄武装领导人和俄罗斯。

美国高层官员周三（11日）透露，将向乌克兰提供价值7500万美元的无人机、悍马多用途军车及其他的"非致命性防卫"装备。 俄罗斯常驻联合国代表表示，在当前正在落实停火协议的情况下，美国向乌克兰提供援助会使局势恶化。" 美国的新制裁措施将针对乌东亲俄"顿涅茨克人民共和国"官员和俄罗斯国家商业银行及俄国民族主义团体。 在此之前数周，美国多次指责莫斯科一直派兵和武器越界进入乌克兰，支援亲俄武装。 这名美国高层官员说，"我们仍然认为，军事方案不能解决乌克兰危机，但是同时也认为，乌克兰有权进行自卫。" 尽管许多人认为，向乌克兰提供致命性军事装备，将有助基辅当局击退俄罗斯在乌东的军事干预和推进；不过美国的援助乌克兰方案，仍然没有提供致命性军事装备。 乌克兰总统波罗申科对美国的援助表示欢迎。 美国白宫发言人表示，奥巴马总统担心向一个动荡地区提供更多武器，将会导致更大的流血。 美国官员说，这次军援包括230辆悍马多用途军车，数架"乌鸦"无人机，反迫击炮雷达，夜视车辆以及医疗和通讯设备。 乌克兰，俄国，德国和法国2月12日在明斯克达成停火协议，从接触线撤出重武器是明斯克协议的一部分。 在乌克兰亲俄武装2月24日开始撤离重武器后，乌克兰于当地时间2月26日宣布，政府军已开始从接触区后撤重武器。