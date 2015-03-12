我国继续加强与联合国儿童基金会在改善儿童处境方面的合作

哈通社阿斯塔纳3月12日电，据总统府新闻局消息，国务秘书、全国妇女和家庭事务委员会主席古丽莎拉•阿布德哈勒科娃今日会见联合国儿童基金会驻我国代表尤里•乌克沙米特尼，就儿童保护、教育、医疗、社会发展领域的合作前景等方面问题进行了探讨，重点在我国南哈州、东哈州以及塞梅区和乌拉尔地区儿童境况的改善问题进行了研究。

阿布德哈勒科娃首先对尤里•乌克沙米特尼的到任履新表示祝贺，表示将一如既往地加强与联合国儿童基金会之间的合作。对联合国儿童基金会在致力于改善全球及哈萨克斯坦儿童状况方面的显著成绩表示赞赏。同时，对我国政府在联合国发展援助框架内所开展工作的情况进行了介绍。

近年来，我国认真落实与联合国儿童基金会2010-2015年合作计划框架，在加强家庭和社会联系、强化社会综合治理政策措施、完善社会保障制度等方面的工作进展顺利。同时，我国政府积极按照联合国儿童权利委员会的建议，努力在完善少年司法制度、预防童工、孤儿进家庭接受教育、保障残疾儿童的特殊需求等方面都开展了卓有成效的工作。（编译：流沙）