哈萨克木碗有利于健康

哈通社阿斯塔纳3月13日电，在哈萨克斯坦，木碗有着非常特殊的含义，不仅是生活必需品，也是身份的象征。对很多人来说，木碗远比金属更为珍贵，有的人一生只使用一只木碗，并且会选择将这只木碗传给子孙后代。长久的使用过程，发展出来独特的木碗文化。日前国家电视台《生活》栏目组记者就木碗的制作和它的有益之处采访了我国木制餐具制作工匠胡瓦尼西别克•穆拉特吾勒。

穆拉特介绍说，木制餐具相对于其他材质的餐具来说有一定的优势，一般不存在有毒的化学物质，但是木制餐具容易被污染，甚至发霉，所以使用木制餐具一定要注意经常消毒。

穆拉特说，木碗的制作工艺一般都是一代一代传下来的。木碗制作过程可分为五步：一是选材，二是风干，三是制坯，四是细磨，五是上色。选材以节大、疙瘩多的为佳。材料选好后，需要将材料用土或者肥料掩埋，或者挂起来风干20天左右，这样可以去掉水分，避免材料破裂。接下来就是技术活儿了，先粗加工，制作成胚，再细磨、上色。其中，"细磨"两字说来容易，做起来至少要花一天的时间，木碗最后必须要做到四周的厚薄均匀，划线也要准确，碗底平稳。最容易出错的就在这里，一个木碗花上一天的时间，勉强成型，结果在最后的打磨过程中破裂掉，于是前面所有的努力都宣告作废。 最后的上色相对来说就比较简单了，一般都是先上红色染料，再刷一层清漆，这样木碗会呈现出橘红色或者黄色。加查的木碗，还有一种是用杂木制成，具有防毒功能，盛开水不裂，摔到地上不会破，体轻而质固，经久耐用，可以爷孙相传。用这种碗盛食，可以完全保持食物原味，吃酥油奶酪等油肉类食品犹为适宜。比之于一般瓷碗，是碗中上品。非常名贵。这种木碗的选材非常讲究，是用一种寄生的植物，做出来的木碗木质黝黑透亮，纹路非常细，若是配上银饰，则可以十分明显地预防毒药，这在以前，可是日常生活和外出旅游的最理想餐具。（编译：林海）