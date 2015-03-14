埃及正式公布建设新首都的规划项目

哈通社阿斯塔纳3月14日电，据BBC报道，埃及当局星期五（13日）在网上正式公布了位于开罗附近的埃及新行政和商业首都的建设项目。

这个建于开罗和红海中间的新行政首都将容纳500万居民，有110万套住房和175万个长期工作职位。 埃及政府在红海度假胜地沙姆沙伊赫举行的会议上，向全球投资者和政治家正式推出这一新行政首都项目。 埃及议会和政府部门以及各国驻开罗的使馆，都将搬出有1800万人口的现首都开罗，迁往新都。 根据网上公布的总体规划，这个新首都占地700多平方公里，大约相当于新加坡的面积。 这个新首都将被打造成一个具有智能基础设施的全球性城市，将为埃及人在经济上提供大量机会，在生活上则具有独特的品味质量。 规划者说，规划方案计划把新首都建在开罗和红海之间，能很方便的连接重要的水路运输航线，使之成为开罗东部地区的经济和商业重点。 埃及新首都的建造商是建造世界第一高楼迪拜塔的私人房地产投资基金Capital City Partners。 该基金会主席、迪拜商人阿拉巴尔形容埃及的新首都将是开罗的一个"自然的延伸"，它的位置就在现有的开罗城市边缘。 阿拉巴尔说，将用最先进的技术来打造这个新首都，它将提升埃及人的自信和骄傲。 他还承诺，新首都会有许多新的设施、住房和就业机会，包括4万个酒店客房、近2千所学校和学院、6百多家医疗保健机构等。