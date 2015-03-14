军机轰炸事件：中国军方与缅司令紧急通话

哈通社阿斯塔纳3月14日电，中国中央军委副主席范长龙周六（14日）下午与缅甸国防军总司令敏昂莱就缅军机炸弹造成中方人员伤亡紧急通话。新华社报道引述范长龙说，近期，中缅边境地区多次发生缅军机越境，缅军炮弹航弹落入中方境内，造成中方人员伤亡和财产损失的严重情况，中国人民对此反应强烈。

3月13日下午，缅甸军机炸弹落入中方境内，造成云南省临沧市耿马县一处农场的4名无辜平民死亡，9人受伤。 范长龙指出，缅方要认识到问题的严重性，严肃认真对待此事，严惩肇事者，向死伤者家属道歉并赔偿，向中方作出交待。 范长龙明确要求，缅军高层要严格管控约束部队，绝不能再次发生此类事件。否则，中国军队将采取坚决果断措施，保护中国人民生命财产安全。 敏昂莱表示，缅方理解中方感受，将尽快派人与中方一起进行认真调查，妥善解决问题，追究相关人员责任。缅军愿与中方一道全力推进两国两军友好合作。 范长龙强调，希望缅方从维护中缅两国两军关系大局出发，妥善处置有关事件，共同维护中缅边境地区安全稳定。 中国军方披露， 中国已派出几架战机对抵近中国边界的缅甸军机提出警告，对其进行跟踪、监视、警告和外逼。 缅甸政府军上月表示，缅甸掸邦果敢地区果敢族叛军袭击政府军士兵引发冲突，自2月9日以来，双方不断爆发激战，导致至少3万人涌入中国境内。 美联社说，缅甸官员指责果敢同盟军领袖彭家声试图重新夺回掸邦老街，导致了目前持续的冲突。 缅甸果敢地区冲突已引起国际媒体广泛关注。云南省委书记李纪桓早些时候在北京出席中国"两会"回答外媒提问时，否认果敢同盟军领袖彭家声自2009年起生活在云南。