阿拉木图市大力推广节能环保车辆 欲打造低碳绿色交通模式

哈通社阿拉木图3月15日电，13日，阿拉木图市首家轻型电动交通工具专卖店开业，阿赫梅特江•叶西莫夫市长亲自出席开业仪式，并做起该店"代言人"，向广大市民积极推荐购买电动交通工具。

据悉，该专卖店主要出售"Greenbike"品牌的电动摩托车和电动自行车。据该店工作人员介绍，这些轻型电动交通工具具有轻便、节能、环保、经济实惠等特点，行驶150公里仅需要1美元的电费。考虑到阿拉木图市上下班高峰期，见首不见尾的堵车，这些轻便的电子摩托车对于上班族来说确实是一个不错的选择。

解决拥堵的交通状况、改善城市自然环境一直是令历任阿拉木图市长头痛的问题之一。虽然南都阿拉木图市一直被认为是全球绿化最好的城市之一，但空气质量并不能令人满意。据国家气象总局公布的数据显示，阿拉木图市空气质量是全国最差的，其空气污染指数全国排名第一。

"造成城市空气质量下降的罪魁祸首就是汽车排气，城市空气中80%的有害物质来自汽车排气，" 叶西莫夫市长认为，改善城市交通系统、引进低碳环保车辆、积极倡导绿色出行生活理念才是解决空气质量问题的关键。

阿拉木图市是全国首个建设地铁的城市，但这耗资巨大的建设项目现因路线短、乘客量少等原因，并未对缓解市交通压力做出太大的贡献。因此，向市民积极推广上述电动交通工具的同时，优化现有公交系统成为市政府的主要举措。

由中国宇通公司制造的100辆天然气公交车近期投入使用，这是阿拉木图市投入运营的第三批天然气公交车。随着公交客运量的增长，引进低碳天然气公交似乎成为了市政府优化城市公交系统的主要手段。统计显示，5年内，阿拉木图市天然气公交车比例从10%猛增到60%。"我们要力争将这一数字接近100%。并且要将公交客运量在总体城市交通客运量的比例提升至32%。这不仅可以缓解我市交通压力，而且还可以有效的减少汽车尾气，改善城市空气质量，" 叶西莫夫13日在与"阿拉木图电动运输"公司举行会议时说道。（编译：吴然）