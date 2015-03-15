《我和中国的故事》文集在哈萨克斯坦面世

哈通社阿斯塔纳3月15日电，据人民网消息，由中国驻哈萨克斯坦使馆主办的"我和中国的故事"征文比赛文集13日在阿斯塔纳亮相。

中国驻哈大使张汉晖在阿斯塔纳与各界友好人士举行座谈，并向50多位与会代表赠送《我和中国的故事》文集。 该文集共收录38篇"我和中国的故事"征文比赛获奖作品。参赛者包括我国政府官员、企业员工、教师、记者、学生等各界人士。他们的作品或讲述在中国期间的逸事趣闻和感人故事，或回忆先辈在苏联时期与中国人民的友好往来，体现出我国人民对中国历史文化、当代社会以及普通百姓的赞扬与钦佩。 张汉晖大使在会上表示，中哈两国毗邻而居，具有悠久的交往历史和深厚的传统友谊。民心通则丝路兴，共建"丝绸之路经济带"的一大亮点就在于增进各国民心相通。今年中哈两国人民将围绕世界反法西斯战争胜利70周年、中国人民抗日战争胜利70周年、哈萨克汗国建立550周年、阿拜诞辰170周年等重要时间节点共同开展一系列庆祝活动，这也必将进一步增进两国民众的相互理解与认知，使中哈世代友好的理念更加深入人心。 外交部亚非司副司长阿西莫夫、赛福林哈萨克农业技术大学校长库里什巴耶夫、国家电视台总裁穆哈梅扎诺娃等各界人士积极建言献策，提出两国学者共同研究哈中交往历史、媒体"重走丝绸之路"、建设科技研发中心以及举办文化日、电影周、摄影展、征文比赛、教育展等具体建议。