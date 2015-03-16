修女遭轮奸 印度警方拘捕八名涉案疑犯

哈通社阿斯塔纳3月16日电，据BBC报道，在印度西孟加拉邦，警方拘捕八名男子，他们涉嫌与一名年逾七旬的修女遭轮奸案有关。

当地时间周六（14日），几名男子闯入拉纳加特（Ranaghat）的"耶稣和玛利亚"修道院学校抢劫，并轮奸一名74岁的修女。 学校中的闭路监控电视拍摄到攻击者。 周日，印度各地多家教堂为受害修女祷告。加尔各答大主教呼吁加强修道院的安全保卫。同时，西孟加拉邦不少学生走上街头抗议示威。 目前受害修女在加尔各答一家医院，状况稳定。 联邦警察 警方公开了修道院拍到的闭路监控录像画面，并悬赏10万卢比（1500美元），鼓励知情者通报。 法新社报道说，通过录像辨认出攻击者当中的四人。 西孟加拉首席部长玛玛塔•班纳吉(Mamata Banerjee)谴责这起事件。并承诺尽快采取行动，搜捕惩处涉案者。目前印度联邦警察已经接管此案的调查工作。 近期，印度连续不断的轮奸事件引起了国际舆论的关注。最新这起修女遭轮奸案的背景尚不为人知，但不久前，基督教组织曾经在印度首都德里举行抗议示威。他们说自己正在逐渐成为袭击目标，要求政府加强保护。 案件介绍 周六，加尔各答大主教Thomas d'Souza在接受BBC记者采访时说，这所学校已经运行了十九年。 袭击者先是洗劫了学校校长办公室和教室，然后进入修道院。"当时只有三名修女在，" 他还透露，其中一名修女遭严重侵犯，另两名修女和一名安保均被绑在了椅子上。同时，这些男子还从学校窃取了财物，破坏了教堂，并闯入礼拜堂拿走了做弥撒时使用的圣器。