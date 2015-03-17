哈中联合钻机制造企业有望在彼得罗巴甫尔投入运营（图）

哈通社彼得罗巴甫尔3月17日电，日前，北哈州州长叶勒克•苏勒坦诺夫召集政府会议就彼得罗巴甫尔重型机械制造厂与中国山东科瑞石油装备有限公司联合生产固定式钻机装备的进展情况进行了研究。彼得罗巴甫尔重型机械制造厂总经理库万尼西•毕西莫夫、山东科瑞石油装备有限公司驻哈萨克斯坦分公司总经理万青峰（音译）出席会议。项目总价值约为1亿美元。

毕西莫夫介绍说，在已签署的项目协议基础上，双方专家正在加紧研究制定各项实施方案，两家企业合作已有3年，在此项目的基础上，我们计划生产高科技的石油装备，生产重量在300至650吨、钻探深度为万米的钻机也在计划之内，届时，中亚国家和俄罗斯将成为我们主要的设备出口国。项目有望在今年启动。

万青峰表示，对于中国企业来说，在哈萨克斯坦展示我们的先进技术，意味着可以在这个市场找到更多商机，双方都能从中得到实惠。企业建成后将成为哈萨克斯坦首家固定式钻机制造企业。

苏勒坦诺夫州长要求各相关部门高度重视和支持项目建设，全力推动项目建设顺利实施，为该联合企业的建成投入运营创造良好条件。（编译：林海）