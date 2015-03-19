中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    10:34, 19 三月 2015 | GMT +6

    最高法院院长海拉特•麦米率团将访问阿联酋

    None
    None
    哈通社阿斯塔纳3月19日电，3月18至22日间，最高法院院长海拉特•麦米将率领哈萨克斯坦法院代表团访问阿联酋，期间将会见阿联酋最高法院院长阿卜度•瓦海卜•阿卜杜勒等阿联酋司法界要员，并就加强司法合作、共同打击恐怖主义和跨国犯罪等问题进行经验交流。（编译：林海）

    标签:
    哈萨克斯坦 外交 最高法院 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!