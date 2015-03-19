最高法院院长海拉特•麦米率团将访问阿联酋

哈通社阿斯塔纳3月19日电，3月18至22日间，最高法院院长海拉特•麦米将率领哈萨克斯坦法院代表团访问阿联酋，期间将会见阿联酋最高法院院长阿卜度•瓦海卜•阿卜杜勒等阿联酋司法界要员，并就加强司法合作、共同打击恐怖主义和跨国犯罪等问题进行经验交流。（编译：林海）