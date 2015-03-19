外交部就我国公民在美国被捕一事做出进一步说明

哈通社阿斯塔纳3月19日电，外交部网站发布消息称，外交部今日就美国警方逮捕哈萨克斯坦籍公民一事做出进一步说明。

消息称，美国警方今年2月底逮捕一名名叫阿赫洛尔•斯伊达赫梅托夫的哈萨克斯坦籍公民，美方怀疑他涉嫌"伊斯兰国"恐怖组织。我国驻纽约总领事馆工作人员日前与这名在押嫌犯进行了会面，嫌犯没有对自己在押期间的待遇提出任何质疑，嫌犯说，美方已为自己提供了经验丰富的律师，预计法院将于下周开庭审理此案。

消息称，外交部和驻美使馆将密切关注案件的进展，继续做好相关工作。 被捕哈萨克斯坦籍公民系乌兹别克族 根据此前报道，外交部2月26日就美国警方逮捕哈萨克斯坦籍公民一事做出解释。 外交部网站发布的消息称，外交部获悉，美国有关部门日前逮捕一名名叫阿赫洛尔•斯伊达赫梅托夫的哈萨克斯坦籍公民，美方怀疑他涉嫌"伊斯兰国"恐怖组织。经过外交部调查核实，斯伊达赫梅托夫确系我国公民。

外交部称，斯伊达赫梅托夫1995年6月26日出生于南哈州突厥斯坦市，乌兹别克族。他于2011年10月，16岁时前往乌兹别克斯坦，之后再未回过哈萨克斯坦。在美国时，也未在我驻纽约总领事馆进行登记。

外交部指出，目前，斯伊达赫梅托夫及其家属未向我国有关部门寻求保护。在收到这类申请的情况下，外交部门将通过领事保护介入。

外交部强调，哈萨克斯坦支持包括美国在内的国际社会打击"伊斯兰国"等恐怖组织。哈方愿就斯伊达赫梅托夫的调查向美方提供协助。（编译：林海）