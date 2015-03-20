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    13:29, 20 三月 2015 | GMT +6

    匈牙利国家芭蕾舞团将在阿斯塔纳献艺

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    哈通社阿斯塔纳3月20日电，据阿斯塔纳市官网消息，由哈萨克斯坦著名芭蕾舞演员、匈牙利国家芭蕾舞团首席演员阿丽娅•塔尼克帕耶娃和匈牙利国家芭蕾舞团著名演员佐勒坦•沃拉带队的匈牙利国家芭蕾舞团将于4月1日至2日在阿斯塔纳剧场为观众演出《天鹅湖》。

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