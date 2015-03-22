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    15:37, 22 三月 2015 | GMT +6

    欢度纳吾热孜节 首都街头庆祝活动精彩纷呈（图）

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    哈通社阿斯塔纳3月22日电，阿斯塔纳各主要广场和公园今天充满了节日的欢乐气氛，大街小巷张灯结彩、欢声笑语。一大早，各族市民就从四面八方涌向市内各大公园、广场及商业中心，以多种方式欢度一年一度的纳吾热孜节。12点，露天文艺演出拉开大幕，成千上万名群众品美食，喝"纳吾热孜粥"，看演出，沉浸在欢乐祥和的气氛之中。

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