专家警告：气候变暖严重威胁三峡水库

哈通社阿斯塔纳3月22日电，据BBC报道，中国气象局局长郑国光认为，气候变化对中国影响巨大，威胁三峡水库，青藏铁路，南水北调等战略工程。中国气象局局长郑国光表示，上世纪中叶以来，中国气候发生了显著变化，气温平均每十年升高0.23摄氏度，变暖幅度几乎是全球的两倍，高温、干旱、暴雨、台风等极端天气气候事件趋多增强。

他透露，本世纪以来，气象灾害造成的直接经济损失约相当于中国国内生产总值的１％，是同期全球平均水平的8倍。 郑国光认为，气候变化对中国影响巨大。 "小麦、玉米、大豆等主要农作物单产下降，主要河流径流量减少或变化不稳定，水土流失、生态退化、物种迁移等生态恶化程度加深，大气环境容量降低，风能和太阳能资源的开发和利用受到制约，青藏铁路、三峡水库、南水北调、西气东输、三北防护林等重大战略性工程的安全生产和运营遭受严重威胁。" 中国气象部门过去多年一直都在研究气候变化对包括三峡工程、青藏铁路、南水北调等战略性工程的影响。 早在2007年，中国气象局的专家就曾警告全球变暖，特别是局部地区温度的升高，可能会加速冰雪融化的速度，导致长江径流量增加，另外加上降水增加，就有可能形成强烈的洪涝灾害。 郑国光的这一讲话发表在3月23日世界气象日之前，适逢中国民众近期因纪录片《穹顶之下》的公开播放更加关注环境问题之时。 环保组织国际河流（International River）2012年也曾警告，气候变化不宜建坝，破坏河流将加剧气候危机。