俄罗斯哥萨克为普京建罗马帝国皇帝式铜像(图)

哈通社阿斯塔纳3月22日电，据凤凰网消息，俄罗斯总统普京因行事风格"霸道"，常被中国网友戏称为"普大帝"，不过其实有不少俄罗斯人也这么看普京。今天，塔斯社等媒体报道称，圣彼得堡哥萨克议会宣布，将在这座城市为普京建青铜胸像，其造型将模仿罗马帝国皇帝胸像风格，他们将以这种方法为普京"加冕"。一位哥萨克领袖说："（普京是）一位值得在有生之年得到纪念碑的男人。"据悉，这座铜像将在今年反法西斯战争胜利纪念日揭幕。

美《新闻周刊》网站引述圣彼得堡"涅夫斯基新闻社"报道，列宁格勒（圣彼得堡）的哥萨克议会表示要在今年的反法西斯战争胜利纪念日为一尊罗马皇帝风格的普京铜像揭幕。

圣彼得堡哥萨克团体领袖安德烈•普利亚科夫说，这尊铜像将被安放在圣彼得堡北区的帕拉纳斯（Parnas）地铁站附近。 普利亚科夫说，为普京建立纪念碑的想法是一年前产生的，当时普京率领的亲俄罗斯军队收复了克里米亚。 "收复克里米亚这样的事件值得俄罗斯历史铭记并且将是不朽的功绩。"普利亚科夫昨天告诉当地媒体涅夫斯基新闻社，"我相信普京是一百年来我们最智慧，最积极的国家领袖。这是一位值得在有生之年得到纪念碑的男人。" 普利亚科夫还列举了普京的一系列功业，例如这位俄罗斯总统在格鲁吉亚和摩尔多瓦展示了他"带来秩序和结束战争"的能力。 "感谢上帝我们没有卷入战争，"普利亚科夫补充道。 设计这座铜像的雕刻家名为帕威尔•戈尔什科夫，他说这座铜像将把普京塑造成一位罗马帝国的皇帝，穿着罗马式（紫色）长袍，头戴桂冠。 "这是我对他的想象，"戈尔什科夫说，他最终确定这个设计方案之前放弃了很多其他的形象，例如给普京穿上西装和领带、骑士的盔甲，或者军装。"我最初甚至想按照彼得大帝的样子来塑造，"这位艺术家说。这座雕塑的原型是这位艺术家在圣彼得堡艺术学院完成的。 在铜像揭幕后，圣彼得堡哥萨克们将为戈尔什科夫授予荣誉，以感谢他的服务。普利亚科夫表达了他吸收这位艺术家加入哥萨克议会的愿望。